Рядом с местом "прилетов" расположены завод металлоконструкций, много складов и промзона.

Во вторник, 31 октября, во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. Сообщается о четырех "прилетах" по станции "Мушкетово" в Буденновском районе города (на юго-востоке Донецка – УНИАН).

Видео с места публикуют местные Телеграм-каналы. На кадрах видно, что горят цистерны с топливом. Столб дыма и зарево от пламени видно за несколько километров.

"Четыре прилета на станцию Мушкетово в Донецке. Рядом совсем завод металлоконструкций, много складов и промзона. Хорошее место для доставки и хранения техники и БК. Похоже, наша разведка дала четкое время и координаты", – заметил украинский военный Кирилл Сазонов.

Взрывы на оккупированных территориях

30 октября в оккупированном Крыму были слышны взрывы. Оккупанты выдали очередную порцию "достижений", заявив, что сбили восемь ракет Storm Shadow. В то же время очевидцы говорят, что были "прилеты".

21 октября взрывы прогремели в оккупированном Донецке. Местные паблики сообщали, что гремело в Калининском районе города, в районе "мотеля" и мясокомбината. Над городом были видны столбы черного дыма.

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