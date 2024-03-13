Россияне теперь ограничены в применении крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

Со времен Второй мировой войны ни одно государство мира не получало такого громкого поражения на море, как это произошло с Черноморским флотом Российской Федерации в последние два года. Об этом сказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире информационного марафона.

"Такого громкого поражения, которое получили россияне на море - не получала ни одна морская держава вообще нигде со времен Второй мировой войны", - подчеркнул Кузан.

Он напомнил, что в 2022 году с юга постоянно россияне наносили удары по Украине крылатыми ракетами "Калибр", которые запускались с кораблей.

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"Тогда летели "Калибры". Это мощная ракета - 2-2,5 тысячи км. Эта ракета покрывала всю Украину. Эта ракета достигала везде. И на сегодня, они докатились до того, что у них есть ракеты, но они не могут использовать в полной мере те же подводные лодки, те же корабли, потому что после каждого такого пуска, а каждый пуск - это огромная нагрузка на ракетную шахту, нужно проводить ремонт", - сказал Кузан.

В то же время, самые большие мощности для осуществления ремонта находятся в оккупированном Севастополе, и если корабль заходит в бухту Севастополя на ремонт - это сигнал для ВСУ, что корабль может быть под прицелом и может быть угроза для целой портовой инфраструктуры.

"Они вынуждены возвращаться гораздо дальше на восток, к российским территориальным водам, и к их недоразвитой, то есть, там действительно слабая портовая инфраструктура, и пытаться как-то рассредоточить корабли", - сказал Кузан.

При этом, все вертолеты, которые должны были бы патрулировать вокруг корабля и уничтожать морские дроны еще на этапах подхода, оказались неэффективными.

Потери Черноморского флота РФ

Как сообщал УНИАН, 5 марта президент Владимир Зеленский заявил, что возможности украинских защитников доказали, что для российских оккупантов нет и не будет безопасных гаваней в Черном море.

В ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль "Сергей Котов", цена которого превышает 60 миллионов долларов. Он был поражен украинскими морскими дронами. Это была совместная спецоперация Генерального управления разведки Украины и Военно-морские силы ВСУ.

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