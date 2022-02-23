Со стороны СНБО "решение было принято", но следующий шаг - это принятие решения Верховной Радой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что СНБО поддержал введение чрезвычайного положения, решение за Верховной Радой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

Секретарь СНБО сказал, что на заседании проговорили вопрос введения чрезвычайного положения в Украине. В частности, по его словам, состоялись оживленные обсуждения по этому вопросу.

В связи с этим он сказал, что со стороны СНБО "решение было принято", но следующий шаг - это принятие решения Верховной Радой.

Данилов отметил, что в разных регионах ограничения в связи с чрезвычайным положением могут быть разными. В частности, в регионах "в зависимости от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, которые выписаны согласно нашему законодательству о правовом режиме чрезвычайного положения, областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать те или иные другие решения".

"Что это может быть? Это будет усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства. Это может быть ограничение определенного движения транспорта. Это может быть дополнительный обзор. Это может быть проверка тех или иных документов у физических лиц" . То есть, это вопросы, которые являются превентивными, для того, чтобы в стране сохранялось спокойствие, для того, чтобы у нас работала наша экономика и работала наша страна", - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что чрезвычайное положение будет вводиться на остальной территории Украины, но в зависимости от угроз, которые будут возникать, в сторону усиления или ослабления ограничений. "Речь идет именно о приграничных территориях, речь идет о тех территориях, где Украина имеет границу с Российской Федерацией, с Беларусью. Вы знаете, что там проходят учения, перемещение их военных и техники. Поэтому, чтобы предотвратить эти вещи, мы приняли решение о введении чрезвычайного положения", - заявил Данилов.

"Мы вам неоднократно говорили, что главная задача, которую перед собой ставит Российская Федерация, через внутреннюю дестабилизацию достичь своей цели, которую они ставят для себя. Поэтому, для предотвращения этих вещей, сегодня было принято такое решение. Еще раз подчеркиваю, что в зависимости от тех или иных территорий будут приниматься то ли усиленные, то ли смягченные, скажем так, или иные меры для обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что на жизнь обычных граждан чрезвычайное положение почти никак не повлияет.

Угроза полномасштабного вторжения России

У границ Украины все еще находится почти 200 тысяч российских военных. Согласно данным СМИ, их количество в течение последних недель только увеличилось вопреки заявлениям МО РФ о якобы отводе сил к местам постоянной дислокации.

Кроме того, в последние недели заметно обострилась ситуация на Донбассе. Провокации со стороны наемников Кремля участились после заявления Путина о признании "ЛДНР".

РФ уже официально согласовала использование регулярной армии за рубежом, то есть нескрываемую переброску войск РФ в ОРДЛО.

22 февраля Путин уточнил, что признает "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден, комментируя последние новости вокруг российско-украинского кризиса, отметил, что Вашингтон до сих пор верит в полномасштабную атаку РФ против Украины.

Президент США отметил, что "российские силы сохраняют силы в Беларуси для атаки на Украину с севера, включая военную авиацию и наступательные ракетные системы".

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