Сотрудники "МГБ ДНР" перекрывали выходы из домов и заходили в каждую квартиру, выяснили журналисты.

В захваченном боевиками "ДНР" Донецке сотрудники так называемого "Министерства государственной безопасности" начали массово насильно забирать людей в "армию".

Насильная мобилизация в"ДНР" началась с ул. Максима Козыря (микрорайон Широкий), пишет obozrevatel.com, ссылаясь на сведения источника из захваченного города.

По его данным, сотрудники псевдоминистерства заходили в подъезды домов, блокировали выходы, заходили во все квартиры и забирали в "военкоматы" всех мужчин.

"...сотрудники "МГБ" проверяют компьютеры и мобильные телефоны людей, которых они собираются мобилизовать. Боевики ищут компрометирующую информацию и переписку", – выяснили журналисты и посоветовали жителям квазиреспублики с проукраинскими взглядами удалить "компромат".

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем канале в Telegram написала, что в захваченном селе Стыла Донецкой области, в котором живут этнические греки, людей принудительно вывозили из домов под предлогом "призыва" на войну с украинским государством. Жители села обратились за помощью к послу Греции в Украине.

Омбудсмен отметила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом.

Обострение ситуации на Донбассе – справка УНИАН

На части Луганщины 17 февраля подконтрольные РФ боевики совершили ряд обстрелов из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, в частности, повреждено здание детского сада, есть пострадавшие среди гражданских.

Противник утверждал, что это украинская сторона пошла на вооруженные провокации.

18 февраля в центре Донецка прогремел взрыв. Позже стало известно, что взорвалась машина главы так называемой "Народной милиции ДНР" – Дениса Синенкова.

Лидер боевиков "ДНР" Денис Пушилин назвал взрыв в Донецке "диверсией" и "подготовкой к наступлению Киева". Также противник отчитался о задержание якобы "украинского спецагента".

Кроме того, 18 февраля стало известно, что Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей захваченной части Донбасса в РФ. Затем журналисты выяснили, что обращение Пушилина об эвакуации записано еще до обострения ситуации – 16 февраля.

Впоследствии – 19 февраля, в "ДНР" ввели всеобщую мобилизацию.

Украинская сторона не раз утверждала, что не рассматривает силовой вариант решения конфликта на части востока нашей страны.

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