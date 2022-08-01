По предварительным данным, уничтожены склады с боеприпасами, которые использовали российские оккупанты.

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области очевидцы сообщили о мощном взрыве.

Как сообщило херсонское издание "Мост" со ссылкой на очевидцев, в небе над Скадовском поднялся густой и темный дым.

По предварительным данным местного издания, уничтожены склады с боеприпасами, которые использовала российская армия.

В Скадовске пылает русня pic.twitter.com/U0dtTPG60k - МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) July 31, 2022

Суспильне также сообщает о взрывах в Скадовске со ссылкой на местных жителей. В городе начался пожар после взрыва.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты еще в марте захватили часть Херсонской области, в том числе и Скадовск. За все это время захватчики чувствовали себя вполне спокойно.

21 июня глава пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники успешно продвигаются к временно оккупированному Херсону, вытесняя российские войска со второго и третьего рубежей обороны.

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