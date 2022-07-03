Россия выпускает низкоточные ракеты по объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Россия в ночь на 1 июля нанесла удар по Сергеевке Одесской области старыми ракетами Х-22. Это - советское старье.

"Это достаточно низкоточные и дефективные боевые единицы. Они были созданы еще в СССР в конце 1950 годов", - объяснил военный эксперт Александр Коваленко в эфире проекта FreeДом.

Но, как отмечают журналисты, эти ракеты выпускают по объектам гражданской инфраструктуры. Именно так было в Кременчуге, где Х-22 убила более 20 человек и полностью разрушила ТЦ.

"Х-22 - это низкосортные ракеты, которые трудно назвать точными. На расстояние более 200 км у них солидно сбивается прицел. Но все же по Одесской области запускали из Крыма, что гораздо ближе. А значит, что по украинцам целились намеренно, как и в случае Кременчуга", - говорится в сюжете.

Журналисты отмечают, что Кременчуг - это очередной терроризм, то обстрел курортной Одесской области - это месть путинской армии.

"Месть за остров Змеиный, с которого ВСУ выкурили оккупантов", - подчеркивается в сюжете.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха. В результате удара погиб 21 человек, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). База отдыха принадлежит Минздраву Молдовы. На базе был расположен центр реабилитации детей, имеющих тяжелые заболевания. Никаких военных объектов на этой территории нет.

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