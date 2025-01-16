Официального подтверждения этой информации нет.

Силы обороны Украины восстановили положение возле Успеновки Донецкой области. Об этом информирует проект DeepState.

Тем временем российские оккупационные войска не прекращают давить на украинских защитников на востоке Украины. Враг захватил село Нескучное Великоновоселковской громады Донецкой области.

Также сообщается о продвижении оккупантов в регионе. В частности – в Торецке и Времевке.

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"Враг оккупировал Нескучное, а также продвинулся во Времевке, Торецке, Котлино, возле Удачного, Янтарного, Нововасильевки, Сухих Ялов", – заявили в DeepState.

Отметим, что официального подтверждения этой информации по состоянию на данный момент нет.

Карта боевых действий от проекта DeepState выглядит так:

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 15 января, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 118 боевых столкновений с противником. Больше всего – на Покровском направлении, где Силы обороны остановили 41 штурмовое действие противника. Шесть атак по состоянию на 22:00 еще продолжались.

В проекте DeepState сообщали, что армия РФ за последние несколько дней имела успехи в районе Котлино в Донецкой области. Отмечалось, что враг намерен обойти Покровск, с целью его окружения, но главной проблемой является не это. Более важной целью для оккупантов являются логистические пути Сил обороны на том направлении.

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