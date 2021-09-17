Он также утверждает, что жители оккупированного Донбасса якобы говорят ему, что разочарованы в Украине.

Руководитель "Национальной платформы примирения и единства", экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо предложил разрешить жителям оккупированного Донбасса принимать участие в украинских выборах и в качестве примера привел электронное голосование.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на канале 1+1.

Говоря о российских выборах, к которым привлекают жителей ОРДЛО, Сивохо сообщил о случая принуждения людей к участию в голосовании. И отметил о необходимости участия жителей оккупированного Донбасса в выборах, которые проводит Украина.

"Я считаю, что мы просто упускали возможность привлекать наших людей там к голосованию. И сейчас, когда мы все такие "цифровые", можно было бы уже хотя бы за последние два года придумать какой-то электронный способ голосования", - сказал Сивохо.

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"Чтобы они [жители ОРДЛО] не забывали, что они часть Украины. Потому что все последние наши заявления только их отталкивают", - добавил он.

Также Сивохо заявил, что получает от жителей ОРДЛО сигналы о разочаровании в Украине.

Выборы в Госдуму РФ для жителей ОРДЛО

Ранее ЦИК РФ одобрил привлечение жителей ОРДЛО с российскими паспортами к электронному голосованию на парламентских выборах в РФ, которые состоятся 17-19 сентября 2021 года.

МИД Украины призвал Россию отменить решение и выразил решительный протест действиям оккупантов.

По данным СМИ, подконтрольные Кремлю боевики проводят активную кампанию по регистрации жителей на портале "Госуслуг". Кроме того, оккупанты планируют организовать подвоз избирателей на участки в Ростовской области.

8 сентября Верховная Рада призвала мировое сообщество предостеречь РФ от проведения выборов в Крыму и на Донбассе.

Российские паспорта начали раздавать жителям ОРДЛО весной 2019 года после соответствующего указа Путина. Мир не признает их легитимности.

Автор: Виолетта Орлова