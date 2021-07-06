Суд начнет рассматривать дело Сергея Сивохо против ветеранов российско-украинской войны.

7 июля в 10:30 Печерский районный суд г. Киева начнет рассматривать по существу дело Сергея Сивохо против ветеранов российско-украинской войны, представителей Национального корпуса Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Капли.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

Как сообщалось ранее, 12 марта 2020 года Сергей Сивохо планировал презентовать «Платформу примирения», которую в Нацкорпусе называют «российской диверсией». Мероприятие сорвала группа ветеранов, которые протестовали против любых переговоров и легализации боевиков «ЛНР» и «ДНР». В ходе конфликта Сивохо упал, однако существующие в открытом доступе фото- и видеоматериалы не позволяют уверенно определить причину падения.

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Автор: Иван Бойко