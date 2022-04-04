По данным британских разведчиков, город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам.

Почти наверняка одной из главных целей вторжения России в Украину Мариуполь ведь захват этого города позволит оккупантам получить сухопутный коридор из России в временно оккупированных территорий Крымского полуострова.

Об этом свидетельствуют свежие данные британской разведки.

"В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются взять город", - говорится в сообщении.

По данным британских разведчиков, город продолжает испытывать интенсивных неизбирательных ударов, но украинские силы поддерживают стойкое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах.

"Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России в оккупированной территории Крыма", - отмечают в разведке.

Напомним, враг вывез на свою территорию почти 40 тысяч мариупольцев. Без режима тишины уже почти 100 тысяч человек попали на подконтрольную часть Украины.

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