Кроме того, враг пытается наступать в районе Изюма и в Киевской области совершать определенные тактические действия.

Российские захватчики продолжают сосредотачивать свои усилия на Мариуполе, там продолжаются уличные бои.

Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Противник продолжает сосредотачивать свои усилия на городе Мариуполь, там продолжаются уличные бои. Пытается наступать в районе Изюма и в Киевской области совершать определенные тактические действия", - отметил он.

По словам Арестовича, Вооруженные силы Украины проводят стратегическую оборонительную операцию, в некоторых городах контратакуют и наносят ракетно-артиллерийские и воздушные удары по врагу.

"И очень результативные", - отметил советник руководителя ОП.

Он напомнил, что ориентировочные потери противника составляют около 16 тыс. 400 человек, 575 танков, 1 тыс. 640 боевых бронированных машин, 293 артиллерийские системы, 91 реактивная система залпового огня, 51 средство ПВО, 117 самолетов, 127 вертолетов, 1 тыс. 131 единица автомобильной техники, 7 кораблей/катеров, 56 БПЛА оперативно-тактического уровня, 19 единиц спецтехники и 2 пусковые установки ОТРК/ТРК.

Как сообщал УНИАН, Организация Объединенных Наций получает "все больше информации", что подтверждает наличие массовых захоронений в окруженном Мариуполе. Ситуация в городе остается абсолютно трагической. Также по данным Мариупольского горсовета, в городе все больше людей умирают от голода.

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