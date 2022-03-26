По его словам, если зло вовремя не остановить, оно будет распространяться как вирус.

Российские захватчики 11 лет назад начали уничтожать Алеппо – древний сирийский город с богатой историей. Теперь они так же стирают с лица земли украинский Мариуполь.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на 20-м Дохийском форуме, который проходит в Катаре.

По его словам, если зло вовремя не остановить, оно будет распространяться, как вирус. Это мы видим на примере действий России, которая 11 лет назад уничтожила жемчужину Ближнего Востока – город Алеппо. Тогда путинские прихвостни жестоко бомбили город, а их соратник Башар Асад атаковал людей химическим оружием. Война превратила Алеппо в руины и братские могилы.

Сейчас Россия продолжает совершать такие же военные преступления и в нашем Мариуполе, который соединил богатые культуры древних греков, османов, крымских татар и казаков. Рашисти буквально сравнивают украинский город с землей.

"Взгляните на наш Мариуполь. Это то, что мы уже видели в Алеппо. Руины, боль, уничтожение людей", – подчеркнул Зеленский.

В Мариуполе наступила настоящая катастрофа: там нет продуктов, воды, лекарств. Российская армия круглосуточно бомбит город и при этом не пропускает туда гуманитарную помощь.

"90% всех зданий в Мариуполе разрушены. Тысячи людей погибли. Но Россия не получила за это ни одного ощутимого наказания от мира", – описал ужасы ситуации в Мариуполе президент.

Президент также отметил, что Украина – страна разнообразия, поэтому у нас всегда мирно сосуществовали различные этносы и религии.

"В нашей стране более миллиона мусульман. И российские ракеты и бомбы – это смерть и угроза всем нашим людям. Только в заблокированном российскими войсками Мариуполе проживало около 4 тысяч мусульман. Уже 3 недели в мариупольской мечети скрываются более 80 человек. Среди них женщины, дети, люди пожилого возраста", – рассказал участникам Дохийского форума Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Организация Объединенных Наций получает "все больше информации", подтверждающей наличие массовых захоронений в окруженном Мариуполе. Ситуация в городе остается абсолютно трагической. Также по данным Мариупольского горсовета, в городе все больше людей умирают от голода.

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