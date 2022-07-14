Разгрузка грузовиков рядом с театром проводилась ночью с 11 на 12 июля.

Российские захватчики во временно оккупированном Херсоне обустроили склад боеприпасов в местном драматическом театре. Оккупанты ожидают приезда российских политтехнологов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины

"В оккупационной администрации Херсона ожидается прибытие из РФ группы политтехнологов, которые должны организовать подготовку и проведение референдума. Их планируют разместить в гостинице "Бордо", взятой под усиленную вооруженную охрану", - говорится в сообщении.

При этом указано, что в здании Херсонского драматического театра им. Николая Кулиша создан состав артиллерийских боеприпасов.

"Разгрузка грузовиков рядом с театром проводилась ночью с 11 на 12.07. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра", - отметили разведчики.

Кроме того, в мобильный госпиталь оккупанты привезли два тентованных КамАЗа с раненым личным составом - около 40 человек.

Как ранее сообщал УНИАН, 13 июля украинские защитники ударили по пунктам управления россиян и посадочной площадке в Новой Каховке в Херсонской области.

До этого сообщалось, что на складах боеприпасов оккупантов в Новой Каховке прогремела серия взрывов.

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