Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России.

Украина не имеет непосредственного отношения до нынешних событий в Белгородской области РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках", - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем не имеет к ней непосредственного отношения.

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"Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", - заявил советник руководителя ОП.

Ситуация в Белгородской области - последние новости

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на территории Белгородской области операцию проводят представители "Легиона "Свобода России" и " Русского Добровольческого корпуса". Он отметил, что цель этой операции - создание "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев и ее проводят исключительно граждане России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Минобороны, ФСБ и пограничная служба доложили Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область "украинских диверсантов".