Бои "набирают обороты" возле Ласточкиного.

На Авдеевском направлении бои перекинулись в Ласточкино - об этом заявил Генштаб ВСУ. В целом армия Украины провела 63 боевых столкновения с оккупантами.

Что происходит на направлении фронта, который сейчас под наибольшим давлением РФ и вниманием украинцев, ведомство уточнило в вечерней сводке.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 14 атак врага возле Ласточкино Донецкой области", - говорится в сообщении.

В то же время на этом же направлении Россия ударила авиацией в районе населенного пункта Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись до 20 населенных пунктов. Среди них были Новобахмутовка, Степное, Ласточкино, Невельское Донецкой области.

Также в эти сутки Россия вела наступательные действия на Лиманском направлении. Отбито 7 атак вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполовки Донецкой области. Россия терроризировала авиацией Макеевку и Серебрянское лесничество Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов. В частности, Невское, Белогоровка Луганской области, Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении сегодня также продолжались бои. Силами обороны отбито 7 атак в районах Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Марьинском направлении армия Украины сдерживает врага неподалеку Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка.

На Новопавловском направлении было отражено 2 атаки РФ: оккупанты пытались реализовать наступление южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Золотая Нива, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника - бои продолжались западнее Вербового и Роботино Запорожской области. Также враг нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

В то же время РФ в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" (Херсонское направление) пыталась осуществить 2 попытки штурмов, чтобы выбить ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Там артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Антоновка, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также обстрелам из РСЗО подвергся Херсон.