Враги геолокированы в Авдеевском городском совете, поделились эксперты.

В центре внимания Авдеевка - новости сегодня неутешительные. Аналитики подтвердили, что российские оккупанты захватили Авдеевский коксохимический завод.

Противник также взял под контроль район города под названием "Химик", и враги были геолокированы в Авдеевском горсовете, сообщили аналитики DeepState в Telegram и опубликовали свежую карту боевых действий.

"...Враг захватил микрорайон "Химик" и Авдеевский коксохимический завод. Противник продвинулся восточнее Тернов", - отмечается в сообщении экспертов.

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Важные новости - Авдеевка сейчас в центре внимания

Российские захватчики с осени прошлого года начали активно пытаться взять под контроль город Авдеевка - противники совершили очень много штурмов и потеряли кучу живой силы и техники. Общие потери врага на 17 февраля 2024 года составляют примерно 401 350 оккупантов.

Враги начали двигаться вперед на фоне того, что у Сил обороны Украины возник "снарядный голод". Сообщалось, что захватчики бросили на штурм Авдеевки все резервы, в частности, размещенные на других направлениях фронта. Киев решил сохранить жизнь своих воинов, поэтому их вывели из Авдеевки. Уже стало известно, наши воины начали переходить на позиции, обустроенные на второй линии обороны.

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