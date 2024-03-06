Враг начал использовать FPV-дроны как разминировщики минных препятствий, чтобы получить возможность пустить в бой бронетехнику.

На Авдеевском направлении "супер горячо", но морально-психологическое состояние оккупантов на очень низком уровне. Об этом в эфире телемарафона сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Информируя об оперативной ситуации на участке фронта Авдеевского направления, он отметил, что "у нас не просто горячо, а даже супер горячо".

"Интенсивно враг пытается дальше продвинуться по всей линии соприкосновения по всему нашему направлению. Непосредственно район Первомайского, Невельское: задействуется техника вся, что у них есть. Колесная техника, танки, БМП. И максимально прут", - сказал Цехоцкий.

По его информации, россияне начали использовать FPV-дроны как разминировщики.

"И на сегодня, мы это видим, они своими FPV-дронами пытаются пробить наши минные заграждения, то есть бросают просто по полям для того, чтобы сделать проход для техники", - отметил офицер.

Цехоцкий отметил, что параллельно работают наши пилоты дронов, которые достают и уничтожают технику врага аж за его второй линией обороны. Работает также наша артиллерия. При этом противник посылает на штурмы "мобиков", которые плохо обучены в плане тактики ведения боя, наступательных действий, но хорошо экипированы, вооружены.

"Сзади стоят заградотряды. Это "элитные" военные, могут быть представители каких-то спецслужб. По перехватам мы слышим, что они ловят своих, которых послали на штурм. У них, мобилизованных, морально-психологическое состояние очень на низком уровне. Нам надо понимать это и не давать возможности им ловить эйфорию, которую они поймали в Авдеевке", - подчеркнул военный.

Ситуация на Авдеевском направлении - последние новости

В конце февраля Сергей Цехоцкий говорил, что на эйфории после захвата Авдеевки враг увеличил количество штурмов. Они продолжают штурмовать позиции Сил обороны почти круглосуточно.

В то же время, после сбития российских самолетов, враг ощутимо уменьшил количество сбросов КАБов, а их самолеты находятся дальше от линии соприкосновения.

Также УНИАН сообщал, что экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий назвал две критические проблемы Сил обороны. По его словам, по всему фронту ситуация очень сложная, россияне в наступлении. Но именно на Авдеевском участке их наступление сейчас наиболее интенсивное и наиболее результативное.

Как сказал Дикий, фронт они не прорвали, но он понемногу прогибается под давлением врага. Две самые большие проблемы - нехватка снарядов и бойцов.

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