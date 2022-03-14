Российские оккупанты обстреляли Снигиревку и Первомайское.

В ночь на 14 марта российские оккупанты обстреляли город Снигиревка Николаевской области.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, что из-за обстрелов там отсутствует связь.

"Нас снова обстреляли. По Снигиревке нанесли авиаудар прямо по городу. Что хочу сказать: там сейчас есть проблемы со связью. Я напоминаю, что сейчас можно перепрыгивать, если не работает Лайф переходите на Киевстар. Отключите автоматический выбор сети и переключайтесь на другого оператора, у вас все будет работать, потому что сейчас единая система работает по сотовой связи. Мы восстанавливаем, готовим. Мы не снимали воздушную тревогу на всякий случай, потому что не знаем, что у тех дураков в голове. Что не логично стрелять по мирному населению. Всем доброе утро, работаем", - сообщил Ким.

Также глава области добавил, что враг обстрелял и поселок городского типа недалеко от Снигиревки, - Первомайское.

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