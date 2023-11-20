Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку

За минувшие сутки оккупанты наступали на пяти направлениях, на фронте произошло 46 боевых столкновений. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

В частности, горячее всего было на Марьинском направлении, где украинские воины отбили 16 атак. Враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где силами обороны отбиты 7 атак. В то же время на Лиманском направлении противник наступательных действий не вел.

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"На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отражены 11 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - отмечают в Генштабе.

Также сообщается, что на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. "Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалиново, Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 12 атак", - сообщили в Генштабе.

На Шахтерском направлении захватчики вели штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

На Запорожском направлении противник наступательных действий не вел.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Кроме того, в Генштабе отметили, что на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Ситуация на фронте

Враг несколько снизил активность на самых горячих направлениях - Марьинском, Авдеевском, Бахмутском и Купянском, хотя и продолжает штурмы.

Представитель Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун 19 ноября заявил о снижении интенсивности вражеских атак на Таврическом направлении, так же и возле Авдеевки. Относительно возможных причин уменьшения интенсивности атак, Штупун отметил, что оккупанты в последние дни понесли довольно ощутимые потери в пехоте, к тому же погода не является благоприятной.

В то же время силы обороны продолжают операции на левом берегу в Херсонской области. Как отмечают эксперты, потенциально этот украинский плацдарм открывает дорогу на Крым, но успех будет зависеть от двух факторов – реакции россиян на расширение плацдарма и наличия резервов в ВСУ.

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