Южное направление для захватчиков – худшее с точки зрения логистики, подчеркнул Жовтенко.

Российские оккупационные войска активизировались на нескольких направлениях. Однако наибольшая интенсивность наблюдается на Востоке, заявил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

"Лучшая" ситуация из худших других вариантов у россиян – на Востоке. Ведь там у них сухопутная граница с Украиной. По ней гораздо больше опций снабжения своих войск, чем по Южному направлению", – сказал он в эфире "24 канала".

Кроме того, у россиян огромные проблемы с Черноморским флотом. Сейчас Южное направление для захватчиков – худшее с точки зрения логистики, поэтому организовывать бои там неудобно и очень сложно.

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Из-за этого российские оккупационные войска пытаются перебрасывать ресурсы там, где они могут это делать "максимально быстро" и максимально в больших объемах.

"В конце концов Восток и Северо-восток – один из вариантов, где Россия, кроме того, может активизировать свои наземные операции. Очень во многих моментах россияне активизируют и обстрелы тех украинских регионов, которые приближены к линии фронта", – добавил Жовтенко.

Война в Украине: актуальные новости

В течение суток российские оккупанты штурмовали позиции Сил обороны на нескольких направлениях. По информации от Генштаба, на фронте произошло 64 боевых столкновения. Россияне атаковали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

Тем временем снайпер Службы безопасности Украины метким выстрелом ликвидировал российского захватчика, установив при этом мировой рекорд. Воин произвел выстрел с расстояния в 3800 метров. Предыдущий рекорд составлял 3540 метров. Примечательно, что для уничтожения оккупанта снайпер использовал украинскую винтовку "Володар Обрію".

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