Российские оккупационные войска активизировались на нескольких направлениях. Однако наибольшая интенсивность наблюдается на Востоке, заявил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.
"Лучшая" ситуация из худших других вариантов у россиян – на Востоке. Ведь там у них сухопутная граница с Украиной. По ней гораздо больше опций снабжения своих войск, чем по Южному направлению", – сказал он в эфире "24 канала".
Кроме того, у россиян огромные проблемы с Черноморским флотом. Сейчас Южное направление для захватчиков – худшее с точки зрения логистики, поэтому организовывать бои там неудобно и очень сложно.
Из-за этого российские оккупационные войска пытаются перебрасывать ресурсы там, где они могут это делать "максимально быстро" и максимально в больших объемах.
"В конце концов Восток и Северо-восток – один из вариантов, где Россия, кроме того, может активизировать свои наземные операции. Очень во многих моментах россияне активизируют и обстрелы тех украинских регионов, которые приближены к линии фронта", – добавил Жовтенко.
Война в Украине: актуальные новости
В течение суток российские оккупанты штурмовали позиции Сил обороны на нескольких направлениях. По информации от Генштаба, на фронте произошло 64 боевых столкновения. Россияне атаковали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.
Тем временем снайпер Службы безопасности Украины метким выстрелом ликвидировал российского захватчика, установив при этом мировой рекорд. Воин произвел выстрел с расстояния в 3800 метров. Предыдущий рекорд составлял 3540 метров. Примечательно, что для уничтожения оккупанта снайпер использовал украинскую винтовку "Володар Обрію".