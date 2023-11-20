От Херсона до Крыма ближе, чем от линии фронта в Запорожской области.

Украинский плацдарм на левом берегу Днепра потенциально открывает дорогу на Крым, но успех будет зависеть от двух факторов – реакции россиян на расширение плацдарма и наличия резервов у ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

Он отметил, что плацдарм на левом берегу создавали подразделения морской пехоты, которые прошли подготовку в Великобритании. Сейчас к расширению и укреплению плацдарма уже подключили линейные пехотные части. По словам Свитана, сейчас "тактический" плацдарм пытаются расширить до уровня "оперативного".

"Сейчас мы на середине этого пути находимся. Сейчас до 8 км уже есть продвижение от берега. А плацдарм оперативный должен быть хотя бы километров 15, чтобы отстраивать инженерные сооружения, если будет принято решение, для переброски на левый берег уже тяжелой техники. Это должны быть понтонные переправы, дебаркадеры для приема барж. Это процесс, который еще не начался, решение пока не принято", – поясняет эксперт.

Свитан считает, что дальнейшее развитие ситуации с плацдармами будет зависеть от реакции российского командования на происходящее. Россияне могут остановить свое наступление на Авдеевку и перебросить несколько корпусов под Херсон. Если этого не произойдет, расширение плацдарма может продолжиться вплоть до начала движения в сторону Скадовска и Армянска, считает Свитан.

"Если двигаться через Скадовск вдоль побережья Черного моря, возможен заход в Крым двумя-тремя способами – морской десант, или двигаться вдоль моря до Армянска. Но такое движение будет зависеть от наличия у нас резервов, иначе россияне могут перегруппироваться и выдавить нас за Днепр", – говорит эксперт.

Украинский плацдарм на левом берегу Херсонщины

Как писал УНИАН, Силы обороны продолжают операции на левом берегу в Херсонской области. По словам российских военкоров, украинская армия продолжает перебрасывать дополнительную пехоту на восточный берег.

По словам спикера Херсонской ОВА Александра Толоконникова, в последнее время россияне начали активно забрасывать украинский плацдарм авиабомбами. Это хаотичные обстрелы с целью остановить продвижение ВСУ.

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