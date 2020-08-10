В СНБО заявили, что режим тишины на Донбассе сохраняется уже более двух недель

По словам Данилова, единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что режим прекращения огня на Донбассе соблюдается, две недели без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.

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Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

«По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера», - сказал Данилов.

По его словам, в отличие от многих ранее объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь.

Секретарь СНБО отметил, что надежды на то, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА, позволяющим проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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