Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

На протяжении текущих суток на Донбассе оккупанты пять раз нарушили режим "тишины".

Читайте такжеСнайпер боевиков ранил украинского воина вблизи АвдеевкиОб этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что большинство обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Так, недалеко от населенного пункта Пески противник открывал неприцельный огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а возле Авдеевки и Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов. Также на этих направлениях и в районе Павлополя враг вел огонь и из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты вели неприцельный огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в направлении населенного пункта Пивденное.

В штабе сообщили, что выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.

Среди украинских воинов боевых потерь и раненых нет, добавили в пресс-центре.

Ситуация на Донбассе: последние новости

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Автор: Тамара Отовская