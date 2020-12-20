На протяжении текущих суток на Донбассе оккупанты пять раз нарушили режим "тишины".
Читайте такжеСнайпер боевиков ранил украинского воина вблизи АвдеевкиОб этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
Отмечается, что большинство обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
"Так, недалеко от населенного пункта Пески противник открывал неприцельный огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а возле Авдеевки и Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов. Также на этих направлениях и в районе Павлополя враг вел огонь и из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты вели неприцельный огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в направлении населенного пункта Пивденное.
В штабе сообщили, что выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.
Среди украинских воинов боевых потерь и раненых нет, добавили в пресс-центре.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- Сегодня оккупанты в Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня - ООС
- Оккупанты пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе - штаб ООС (видео)
- Оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив пяти КПВВ - штаб (фото)
- Оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины - штаб
- Сутки на Донбассе: боевики семь раз нарушили режим тишины
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram