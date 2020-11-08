Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 8 ноября, на участках ответственности подразделений Объединенных сил обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Читайте такжеСутки на Донбассе прошли без потерь, зафиксирован один вражеский обстрелОб этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками», - говорится в сообщении.

Перемирие на Донбассе

Как сообщал УНИАН, 22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

Среди необходимых мер по поддержанию режима тишины на Донбассе:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов;

запрет на применение огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня и сообщение о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;

создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушение режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководству вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

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Автор: Тамара Отовская