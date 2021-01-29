Недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье, применив беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», вооруженные формирования Российской Федерации сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

С начала текущих суток, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе сбросили с беспилотника снаряд: двое украинских военных раненыОб этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье, применив беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», вооруженные формирования Российской Федерации сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

«В результате двое украинских защитников получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное. Возле Опытного российско-оккупационные войска произвели несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - из ручного противотанкового и подствольного гранатометов», - говорится в сообщении.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

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Автор: Леся Лещенко