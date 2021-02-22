В частности, по словам главнокомандующего ВСУ, происходит подготовка наступательных действий в урбанизированной местности.

Вооруженные силы Украины готовятся ко всем возможным вариантам дальнейшего развития ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Андреем Тараном.

"Я хочу вас заверить, что сегодня Генеральный штаб уже в новой J-структуре (в рамках перехода к стандартам НАТО - УНИАН) отрабатывает все планы, все варианты реагирования на обстановку, какая только может быть. Все планы обсчитываются, все планы составляются, все планы докладываются в установленном порядке соответствующему руководству государства, Министерству обороны. Что касается наступательных действий, то в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении в урбанизированной местности, так как к этому мы тоже должны быть готовы. Готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации", - сказал Хомчак.

Также он рассказал о ситуации на линии разграничения между украинскими позициями и позициями российских оккупационных сил.

"Такого понятия в военной терминологии как "серая зона" нет, есть межпозиционное пространство. Это между позициями противника и позициями нашими. Сегодня это не секрет, все знают, что межпозиционное пространство вдоль 409 километров линии соприкосновения составляет между позициями от 70 метров до километра-полтора. Поэтому относительно угроз, что сегодня кто пойдет занимать межпозиционное пространство - ни одни активные действия не проводятся без цели. Какова цель того, что противник сегодня уменьшит межпозиционное пространство с тысячи метров до 700 - для того, чтобы быть более уязвимым перед нашими войсками? Для того, чтобы велись какие-то конкретные действия, есть конкретная цель, и эта цель - точно не 200 метров межпозиционного пространства", - сказал он.

J-структура в Генеральном штабе ВСУ: что это такое

J-структуры в Генеральном штабе ВС Украины: J-1 - вопросы персонала, J-2 - разведка, J-3 - оперативная деятельность, J-4 - логистика, J-5 - оборонное планирование, J-6 - связь и информационные системы, J-7 - подготовка войск, J-8 - ресурсы и финансы. Органы военного управления ВС Украины планово переводятся на J-структуру с целью достижения лучшей совместимости с Вооруженными силами стран НАТО. То есть, если страна участвует в операциях НАТО, то ее воинские части, которые выделяются для участия в этой операции, должны иметь именно такую J-структуру, позволяющую эффективно взаимодействовать в процессе операций и боевых действий. Структура J-9 Генштаба ВСУ - это гражданско-военное сотрудничество.

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Автор: Виталий Саенко