По данным Центра противодействия дезинформации, сейчас угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет.

Россия готовит ряд информационно-психологических операций (ИПСО), чтобы посеять панику в украинском обществе. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Россия готовит ряд ИПСО после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, чтобы посеять панику среди населения. ДнепроГЭС стоит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦПД уже фиксирует различные фейки об "уничтожении плотины", которые запускает враг, а также утверждение, что "Украина полностью останется без света".

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"Вся эта информация не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

При этом в ЦПД призывают доверять официальным источникам информации и уверяют, что отслеживают российскую информкампанию вокруг ракетного удара по ДнепроГЭС.

"Еще до удара по ДнепроГЭС российские пропагандистские паблики начали распространять информацию о якобы подготовке к подрыву дамбы украинскими спецслужбами. Мол, украинцы сами собираются взорвать дамбу во время весеннего наводнения, чтобы количество жертв среди гражданского населения было как можно большим", - подчеркнули в ЦПД.

Там отметили, что враг продолжает попытки посеять панику фейками о прорыве дамбы. Сейчас же такой угрозы нет.

"Этот эффект пытаются усилить публикацией материалов о подрыве дамбы ДнепроГЭС красной армией и армией Третьего Рейха во время отступления из Запорожья в годы Второй мировой, что привело к очень большим жертвам среди мирного населения", - отметили в ЦПД.

Удар российских оккупантов по ДнепроГЭС

22 марта утром Офис генпрокурора сообщил, что по ДнепроГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительные. Опасности для граждан нет, но объект выведен из строя.

Впоследствии стало известно о трех погибших и уже 14 раненых в результате удара. Для поддержания работы энергосистемы привлечена аварийная помощь из энергосистем Румынии, Словакии и Польши.

Также УНИАН сообщал, что, по данным британской разведки, после удара по ДнепроГЭС Украину ждет "ракетное" продолжение - Россия будет бить по украинским объектам так сильно, как только сможет.

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