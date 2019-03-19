Сутки на Донбассе прошли без потерь

В течение суток боевики четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил.

На Донбассе в течение суток боевики четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в сводке по состоянию на 18.00.

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"На протяжении текущих суток противник четыре раза открывал огонь по позициям наших войск. В том числе трижды с применением вооружения, запрещенного Минскимио договоренностями", - говорится в сообщении.

Так, из крупнокалиберных пулеметов позиции украинских военных боевики обстреляли в районе населенного пункта Марьинка, из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новолуганское, дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Новоалександровка.

Отмечается, что потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет, а ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.