цей матеріал доступний українською

Сутки на Донбассе прошли без потерь

18:58, 19 марта 2019
Война
6 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в сводке по состоянию на 18.00.

Читайте такжеУкраинский военный ценой собственной жизни остановил атаку оккупантов на Луганщине

"На протяжении текущих суток противник четыре раза открывал огонь по позициям наших войск. В том числе трижды с применением вооружения, запрещенного Минскимио договоренностями", - говорится в сообщении.

Так, из крупнокалиберных пулеметов позиции украинских военных боевики обстреляли в районе населенного пункта Марьинка, из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новолуганское, дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Новоалександровка.

Отмечается, что потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет, а ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ситуация на Донбассе#операция Объединенных сил