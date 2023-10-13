Игорь Романенко отметил, что оккупанты стянули к городу свои резервы.

Российские оккупанты пытаются взять в кольцо Авдеевку Донецкой области. Захватчики поставили себе цель - достичь стратегических успехов на фронте в Украине.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что россияне на фронте формируют большие резервы, но вынуждены вводить их частями, хотя эффективнее было бы ввести сразу всю резервную армию.

"Противник пытается взять в кольцо (Авдеевку – УНИАН) или осуществить оперативный охват, в народе — котел. Если посмотреть фланги, северные и южные, расстояние между ними в районе Авдеевки всего 10 километров. Поэтому у них такой соблазн есть военный, тактический, если введут свои резервы, а они завели целую бригаду на Авдеевское направление, так какими-то усилиями можно все это сомкнуть, достичь котлов, которые никак у них не получаются сделать", - рассказал эксперт в эфире телеканала FREEДОМ

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При этом он указал, что если россияне продвинуться на Авдеевском направлении, то угроза возникнет недалеко для Марьинки.

"В совокупности они здесь сосредоточили такой уровень силы и пытаются реализовать эти планы, чему мешают наши Силы обороны и активно противодействуют им", - подытожил Романенко.

Ситуация в Авдеевке - последние новости

Последние несколько дней россияне активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области.

Аналитики Института изучения войны считают, что наступление захватчиков в районе Авдеевки, вероятно, должно отвлечь украинских защитников от Работино.

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что продолжаются бои за Авдеевку. Враг рассматривает город как возможность получить хоть какую-то знаковую победу и переломить ход боевых действий.

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