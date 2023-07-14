За неделю продвижение составило 1700 метров.

На Мелитопольском направлении штурмовые группы бригады Нацгвардии "Кара-Даг" за неделю продвинулись более чем на 1 700 метров.

Об этом заявил заместитель директора Департамента планирования применения ГУ НГУ полковник Николай Уршалович на брифинге, цитирует "Армияinform".

"За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулась более чем на 1 700 метров на юг и юго-восток. Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом подступов к своим позициям и мощного огневого воздействия, а это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и шесть авиаударов в течение прошедшей недели. Противник, в свою очередь, совершал контрнаступательные действия, пытался восстановить утраченное положение, но успеха не имел", - сказал Уршалович.

Видео дня

Новости с фронта- что известно

Генштаб сообщил, что украинские защитники имели успехи на направлениях Новоданиловка-Широкая Балка, Малая Токмачка - Новопокровка, закреплявшаяся на достигнутых рубежах. Также имели успехи на южном фланге Бахмута.

В то же время захватчики наступали на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Украинские силы и в дальнейшем сдерживают наступление оккупантов в районе Марьинки. На этом направлении враг обстрелял более 10 населенных пунктов за прошедшие сутки.

Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Воины добились успехов на этом направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: