Он заявил, что российская сторона в ТКГ пытается легитимизировать оккупационную власть.

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что сейчас шансы на "пасхальное перемирие" на Донбассе практически отсутствуют.

Читайте такжеБоевики 13 раз обстреливали ВСУ на Донбассе: один боец раненОб этом пишет РБК-Украина.

По его словам, российская сторона в ТКГ вместо того, чтобы согласовать режим "тишины", пытается легитимизировать оккупационную власть.

"Шансы практически отсутствуют. Российская сторона попыталась вместо установления действенного режима полного прекращения огня, в очередной раз легитимизировать т. н. "ЛНР/ДНР", следуя своей излюбленной тактике цейтнота", - заявил он.

Украинская сторона настаивает на том, что на Донбассе должны перестать гибнуть люди, подчеркнул советник.

Ситуация на Донбассе: последние новости

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Автор: Людмила Жерновская