Приложение позволяет пострадавшему вызывать и получить помощь без телефонного звонка, не привлекая внимание обидчика.

В Министерстве внутренних дел Украины презентовали мобильное приложение для реагирования на случаи домашнего и гендерно обусловленного насилия.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Отмечается, что это приложение позволяет пострадавшему вызвать и получить помощь без телефонного звонка, не привлекая внимание обидчика.

"Это дополнительный и удобный способ для реагирования на случаи домашнего и гендерно обусловленного насилия. Также мобильное приложение - это ресурс с полезной информацией о видах насилия, картой со всеми доступными сервисами рядом, и, конечно, кнопкой вызова полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приложение можно загрузить в Google Play и App Store. В министерстве также указали, что программа интегрирована с информационно-коммуникационной системой "Информационный портал НПУ".

"Разработчики отмечают, что внешний вид и функционал будут меняться, ведь это вопрос безопасности. Название приложения не распространяется публично, чтобы обидчик не смог определить его на телефоне жертвы", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения России полиция зарегистрировала более 58 тыс. сообщений о домашнем насилии. Это более чем вдвое меньше, чем в прошлом году, отметили в МВД.

"18 226 обидчиков поставлены на учет", - констатировали в министерстве.

Также отмечается, что, согласно результатам опроса, проведенного Фондом народонаселения ООН среди целевых групп, 56% опрошенных чувствуют, что количество случаев такого насилия в последнее время возросло.

В своем выступлении министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что сегодня война несет угрозу рост случаев насилия в будущем. Поэтому сейчас МВД должно предоставить все инструменты и поддержку, чтобы защитить самые уязвимые категории граждан.

Так, подытожили в министерстве,, приложение "закамуфлировано" под обычный (не выглядит как приложение для вызова полиции, не вызывает подозрений у аб'юзера).

"Основные функции приложения становятся видимы только тем, кто нуждается в помощи полиции. Такая концепция делает его неприметным для обидчика, что позволяет пострадавшей без боязни установить и использовать его в своем телефоне", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине стала доступна функция Instagram Music.

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