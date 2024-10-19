Использовать войска КНДР как мясо выгодно для РФ: эксперт назвал причину

Контракт северокорейцев может стоить значительно меньше, чем подъемные для российских военных.

Россия может использовать северокорейских военнослужащих двумя способами, заявил в эфире "Radio NV" военный обозреватель Денис Попович.

"Это может быть формат того, что они станут на границе российско-украинской. Соответственно, высвободить резервы российской армии и отправить их в бой на территории Украины. Это опасный вариант. Поскольку высвобождаются резервы и РФ получает возможности, чтобы наступать", - сказал Попович.

Эксперт добавил, что другой формат заключается в том, что северокорейцев могут непосредственно привлечь к участию в боевых действиях. В этой ситуации, по словам Поповича, вопрос заключается в их количестве.

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"Использовать северокорейцев в качестве мяса - это выгодная история для РФ, поскольку им не надо будет платить подъемные. Мы знаем, что для того, чтобы привлечь российских граждан, платятся огромные подъемные. Белгородская область является лидером и там платят 3 млн сразу. Для корейцев это будет дешевле. Они могут получить какие-то контракты. Но они будут стоить дешевле. А учитывая уровень жизни в Северной Корее - там любая сумма будет подходящей", - добавил Попович.

Войска КНДР в Украине: последние новости

По мнению ветерана АТО Евгения Дикого, Северная Корея может увеличить количество своих военных в Украине до 100 тысяч, если Россия сделает соответствующий запрос.

Между тем военный эксперт Роман Свитан убежден, что даже десяток тысяч северокорейских военных могут привести к серьезным проблемам для Киева. Зато если речь пойдет о тысячах военных из КНДР, то Силы обороны, по мнению эксперта, их даже "не заметят".

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