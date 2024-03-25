Сообщается, что на месте были обнаружены осколки крылатой ракеты.

В ходе удара по временно оккупированному Крыму 24 марта серьезные повреждения были нанесены судоремонтному заводу Черноморского флота РФ, пишет российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник.

"По данным источника, повреждения кровли получил цех №1 "13-го судоремонтного завода Черноморского флота" МО, расположенный в Севастополе. На месте были обнаружены осколки крылатой ракеты", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что почти одновременно уже БПЛА нанесли удары по территории нефтебазы ООО АТАН, расположенной в Симферопольском районе:

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"В результате произошло возгорание трех емкостей с дизельным топливом общим объемом примерно 6000 метров кубических".

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