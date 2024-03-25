По данным Рёпке, удар в ночь на воскресенье нанесли как минимум пять западных крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.

В ночь на воскресенье Украина нанесла удар по Севастополю, поразив большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также узел связи и объекты инфраструктуры Черноморского флота РФ.

Как пишет, комментируя удар, эксперт BILD Юлиан Рёпке, это была крупнейшая атака по Севастополю с начала войны, которая превзошла сентябрьскую операцию, когда ВСУ ударили по штабу Черноморского флота.

"По данным Рёпке, удар в ночь на воскресенье нанесли как минимум пять западных крылатых ракет Storm Shadow и Scalp. По меньше мере две из них попали в огромные спутниковые антенны, радиолокационные системы и административные здания. По всей видимости, лишь одна ракета была перехвачена", - пишет BILD.

Видео дня

Эксперт также показал инфографику с уничтоженными (красные) и повреждёнными (жёлтые) кораблями Черноморского флота РФ.

Рёпке приводит сообщениеп американского военного эксперта Тайлера Роговея, который, ссылаясь на спутниковые снимки, пишет, что, скорее всего, "Ямал" и "Азов" не получили серьёзных повреждений. При этом, по оценкам военной разведки Украины, характер повреждений БДК "Ямал" критический.

Удар по кораблям ЧФ РФ в Севастополе - что известно

24 марта Управление стратегических коммуникаций ВСУ распространило информацию, что Силы обороны Украины, кроме узла Черноморского флота РФ в Крыму, успешно поразили в оккупированном Севастополе большие десантные корабли оккупантов "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ. Во время этой атаки были применены ракеты Storm Shadow.

Позже в ВМС ВСУ добавили, что в ходе успешной операции поражен также разведывательный корабль "Иван Хурс".

Вас также могут заинтересовать новости: