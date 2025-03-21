Количество дронов, которые Россия запускает по Украине, резко возрастает.

Россия не только увеличила количество дронов, которые запускает по гражданским объектам в Украине, но и применяет новую тактику для ударов. Об этом сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что количество ракет, которые РФ запускала по Украине, уменьшилось, но враг пытается это компенсировать дронами. По его словам, количество дронов, которые враг запускает по Украине с декабря 2024 года растет. "Если мы говорили о 2 - 2,5 тысячи дронов в месяц на конец прошлого года, то в феврале зафиксировано 3900 дронов, которые запущены по Украине. И есть предчувствие, что в марте это количество будет превышено", - подчеркнул Грабский.

По его словам, россияне применяют новую тактику ударов дронами. "Применяются те же дроны, но враг собирает их "в табуны" и атакует, в частности, Одессу. Дроны заходят на Одессу на большой высоте - 2 км и поэтому мы не можем использовать наше преимущество по задействованию мобильных огневых групп. И с той высоты они просто пикируют. Даже технически сбить цель, которая пикирует на вас очень сложно",- отметил Грабский. Он отмечает, что дроны возможно модифицированы, но это не новые образцы. По его словам, еще раньше россияне увеличили боевую нагрузку с 48-50 кг до 80-90 кг, что делает дроны опасными, а также применяют реактивные двигатели к ним, что увеличивает скорость полета.

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Эксперт отметил, что не нужно последние атаки по гражданским объектам в Кропивницком, Одессе, на Киевщине связывать с переговорным процессом по прекращению огня между Украиной и Россией. По его словам, эти телефонные созвоны руководства США, Украины и России без подписания документов, нельзя назвать переговорами, а скорее это разговоры заинтересованных сторон, которые не имеют никаких юридических последствий.

По его словам, россияне ведут атаки исключительно на гражданские объекты. "Это один из элементов гибридной войны, которую ведет Россия против нас - это террористические действия", - отмечает эксперт. При этом добавил, что враг и дальше применять эту тактику.

Массированная атака по Одессе 20 марта - подробности

Как сообщал УНИАН, с вечера 20 декабря Одесса была под массированной атакой российских дронов, из-за чего в городе вспыхнул пожар.

Примерно в 20:40 была объявлена воздушная тревога, а мониторинговые каналы сообщили, что на Одессу и пригород движется большое количество ударных БПЛА.

В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности жилой многоэтажки, торгового центра и магазинов, были локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы. Пострадали три человека, среди которых - несовершеннолетняя девушка.

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