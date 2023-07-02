Враг в настоящее время не приближается к городу ближе 100 миль.

Командующий Военно-Морскими силами ВС Украины, вице-адмирала Алексей Неижпапа, рассказал, каким образом удалось во время широкомасштабного вторжения РФ разрушили планы россиян по высадке морского десанта в Одессе и потопить флагман Черноморского флота "Москва".

Как отметил Неижпапа, в начале широкомасштабной агрессии РФ потенциал национального флота был в пользу россиян. В то же время, он отмечает, что все время отечественный флот строили.

В качестве примера Неижпапа приводит воплощение ракетных программ.

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"Благодаря их реализации был создан украинский ракетный комплекс "Нептун". Среди людей, внедрявших ракетные программы, были и мои бывшие подчиненные-ракетчики, которые еще в Крыму имели опыт использования крылатых ракет. И это именно благодаря им, этим людям, сегодня противник не приближается к побережью Одессы", - отмечает командующий.

Он уточняет, что сейчас противник держится от одесских берегов на расстояние менее 100 морских миль. Между украинскими защитниками и врагом на этом направлении сейчас существует "серая зона", которая охватывает 25 тыс. кв. км.

Он рассказал, что развитие потенциала ВМС ВСУ, прежде всего связано с поступлением новых образцов ракетного вооружения и другой помощи от западных партнеров. В частности, речь идет о противокорабельном комплексе "Гарпун", который уже очень хорошо себя зарекомендовал.

"Этот комплекс, в частности, потопил российское судно обеспечения, которое имело на борту зенитно-ракетный комплекс "Тор" и направлялось на остров Змеиный, чтобы обеспечить оружием российский гарнизон. Это же судно должно было доставить на остров свежую партию оккупантов на усиление", - рассказал командующий.

В то же время, он отмечает, что война продолжается, и в настоящее время противник имеет преимущество в воздухе в этой части Черного моря. Поэтому украинским защитникам очень нужны, в том числе западные многофункциональные истребители F-16. Как поясняет вице-адмирал, самолеты необходимы не только для успешного проведения операций на суше, но и на море.

День ВМС - последние новости

Как сообщал УНИАН, в первое воскресенье июля в Украине отмечают День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. В этом году впервые с начала полномасштабного вторжения военнослужащие ВМС проводят торжественные мероприятия.

Напомним, в апреле 2022 года флагман российского военного флота крейсер "Москва" из-за попадания украинской противокорабельной ракеты "Нептун" получил серьезные повреждения. РФ не признавала сразу этот факт, но потом подтвердила, что флагман затонул. Специалисты считают, что крейсер стал самой дорогой военной потерей России в войне, которую она начала против Украины.

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