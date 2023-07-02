Также в первое воскресенье июля ежегодно отмечается День работников морского и речного флота Украины.

С момента провозглашения независимости Украины в 1991 году дата празднования Дня Военно-морских сил Украины неоднократно менялась. В 2011 году президент-беглец Виктор Янукович перенес праздник на последнее воскресенье июля - тогда отмечается день флота в государстве-террористе, напавшем на нашу страну. Но уже с 2015 года, когда День ВМС Украины был возвращен на прежнюю дату, он отмечается в первое воскресенье июля.

Однако благодаря настоящим патриотам нашего флота обстановка на юге страны была стабилизирована. В короткие сроки возможности морской пехоты и береговой артиллерии были восстановлены и значительно увеличены, и уже с сентября 2014 года тактические группы принимали активное участие в антитеррористической операции на Донбассе.

Видео дня

Возрождение военно-морского потенциала государства является одной из целей оборонной реформы, в настоящее время Украина развивает военно-морское сотрудничество с государствами-членами НАТО и ЕС.

Настоящие патриоты - настоящая гордость нашей страны. Когда отмечают День военно-морского флота в Украине, то чествуют всех, кто входит в состав ВМС ВСУ: надводные силы, морскую авиацию и артиллерию, морскую пехоту, военно-морские базы, военнослужащих частей обеспечения и др.

Сегодня особенный день, чтобы поблагодарить всех военнослужащих ВМС ВСУ, которые по сей день самоотверженно защищают независимость нашего государства.

Также в первое воскресенье июля ежегодно отмечается День работников морского и речного флота Украины - сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники и военного, и гражданского флота.

Что пожелать на день Военно-морского флота - открытки и поздравления

***

Пусть вас все шторма стороною обходят,

Лишь мягкие волны к успеху несут,

Идите всегда за звездой путеводной,

Пусть к счастью она проложит маршрут!

***

***

От всей души поздравляю вас с Днем Военно-морских сил Украины! Ваша мужественность, дисциплина и сила духа являются непреходящими примерами служения Родине. Спасибо за ваше самоотверженное служение и непоколебимую защиту страны. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и гордости за вашу важную миссию!

***

Сегодня мужество и доблесть почитают,

День флота Украины ведь настал,

И в этот день тебе желаю,

Расправить для удачи паруса.

Успеха, жизни беззаботной,

Не прятаться от бед или проблем,

Чтоб было все всегда спокойно,

Чтоб мирным был любой твой день.

***

***

С профессиональным праздником! Твоя преданность и отвага, преодоление трудностей делают тебя настоящим героем и всей страны, и самых близких людей. Желаю стабильности и процветания, безопасных рейсов и всегда благополучного возвращения домой!

***

В День флота Украины

Поздравить есть причина

Отважных моряков и бравых речников.

Мы плавали и знаем,

В походах всё бывает,

И достает порою волна до облаков.

Пусть корабли стальные

Сквозь струи водяные

Легко проложат путь свой до дальних берегов.

***

Давайте выразим свою признательность и пожелаем всем морякам и офицерам Военно-морских сил Украины и работникам гражданского флота крепкого здоровья, мужества и успехов в их благородной службе. Если ваш муж - моряк, не забудьте поздравить его с этим знаменательным праздником и пожелать ему благополучного возвращения домой.

Вас также могут заинтересовать новости: