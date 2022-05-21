На Донбассе с начала суток российские оккупанты убили семерых и ранили десятерых мирных жителей.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"За 21 мая россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 3 в Лимане, 2 в Николаевке, 1 в Авдеевке и 1 в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения", - написал он.
Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили на Луганщине.
Кириленко отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Как сообщал УНИАН, Генштаб в свежей сводке с фронта отметил, что российские оккупанты сейчас готовятся возобновить наступление на Славянском направлении и планируют перейти в атаку в районе Лимана. В течение дня враг осуществлял активные обстрелы населенных пунктов в этих операционных районах.
За минувшие сутки, 20 мая, военные из группировки Объединенных сил отбили на Донбассе 11 атак. В результате украинские защитники уничтожили 30 единиц техники, включая 8 танков и 3 артиллерийские системы.
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