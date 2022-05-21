Погибшие проживали в Лимане, Новоселовке и Сосновом.

За 20 мая россияне убили еще 3 мирных жителей Донетчины, все трое – в Лиманской громаде.

Об этом сообщил председатель ОВА Павел Кириленко.

Так, погибшие проживали в Лимане, Новоселовке и Сосновом.

"Всего с начала полномасштабного вторжения нам доподлинно известно о 400 убитых россиянами гражданских в Донецкой области. Еще 5 человек за сегодня получили ранения", - отметил Кириленко.

Кроме того, по его словам, в Бахмуте медицинскую помощь получили 3 человека, раненых на Луганщине.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил глава ОВА.

Напомним, жителей Донетчины предупреждают- вся область в ближайшее время может остаться без газа.

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