Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды обстреляли позиции украинских войск.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

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«Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этого периода зафиксировано 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации», - говорится в сводке.

Так, вблизи села Пески оккупанты совершили обстрелы в сторону позиций Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации через украинскую сторону СЦКК извещены представители миссии ОБСЕ.

Также отмечается, что сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории.

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Автор: Виктория Токарева