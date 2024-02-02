Они опубликовали снимки.

Партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" провело комплексную разведку аэродрома "Саки" в оккупированном россиянами Крыму.

Снимки "Сакского аэродрома" в поселке Новофедоровка они опубликовали в своем Telegram-канале. "На момент разведки зафиксировано примерно 10 истребителей Су-30, подчеркивающих важность аэродрома как платформы для воздушных операций", - говорится в сообщении.

Также они зафиксировали места размещения средств противовоздушной обороны и радиолокационной станции типа "Каста-2Е2". Они отмечают, что это говорит о высоком уровне защиты аэродрома. Эту и другую информацию партизаны передали Силам обороны Украины.

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Что известно об аэродроме Саки:

С этого аэродрома во время ракетных обстрелов Украины взлетают российские истребители и бомбардировщики. За время полномасштабной войны на него также было совершено несколько атак.

6 января Командующий Воздушными силами ВСУ сообщил о нанесении успешного удара по аэродрому. Он пошутил, что теперь Украина осталась без одного пункта управления в Крыму.

Позже стало известно, что во время этого удара был ликвидирован заместитель командира 43 отдельного морского штурмового авиационного полка РФ Александр Чернобрывый.

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