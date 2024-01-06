Накануне вечером сообщалось о взрывах на оккупированном полуострове.

Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил факт атаки на военный аэродром "Саки" в оккупированном Россией Крыму и показал фото последствий.

"Аэродром Саки! "Все цели сбиты!". К сожалению, наши Воздушные Силы остались без одного пункта управления в Крыму!" - иронично подписал он снимок, опубликованный в Telegram.

При этом Олещук поблагодарил украинских пилотов за работу:

Видео дня

"В очередной раз спасибо нашим летчикам за отличную работу! Вместе к победе!".

Атака на аэродром "Саки" в Крыму - фото

Атака на аэродром "Саки" - что сообщалось

Как писал УНИАН, поздно вечером 5 января в крымской Новофедоровке под ударом летчиков ВСУ был военный аэродром "Саки".

Известно, что на данном аэродроме дислоцируется 43-й истребительный авиационный полк, который служит основой авиационной группировки, поддерживающей российские войска на юге Украины. На вооружении - бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Патризанское движение АТЕШ прокоментировало взрывы в Крыму вечером 5 января так: "Ждем результатов. Все агенты работают".

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