Предатель проводил разведывательную деятельность на пользу спецслужб РФ.

В Харьковской области Служба безопасности Украины задержала агента российских спецслужб. Он проводил разведывательную деятельность для врага, а полученные данные использовались для корректировки обстрелов в регионе.

О проведенной операции СБУ написала в заметке на своем официальном сайте.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что 41-летний мужчина собирал и передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других формирований, координаты военной техники и укреплений, возведенных в области", — сообщили в Службе безопасности Украины.

Сотрудники СБУ провели обыск в жилье преступника. Бойцы обнаружили 3 мобильных телефона с доказательствами противоправной деятельности, а также блокноты и тетради с разведывательными данными.

Злоумышленника задержали: его будут судить по статье 2 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Предателя ждет либо пожизненное заключение с конфискацией имущества, либо 15 лет тюрьмы. Сейчас продолжаются следственные действия по обнаружению всех лиц, причастных к агентурной работе.

Напомним, сегодня, 5 июля, СБУ рассказала об еще одной аналогичной операции. В Одесской области задержали корректировщика огня, который сообщал о передвижении военных грузов через Белгород-Днестровский район и докладывал о результатах ударов по железнодорожному мосту.

А 4 июля на Николаевщине задержали сразу трех агентов РФ. Они разведывали позиции Вооруженных сил Украины на юге.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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