Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

В Одесской области арестован пособник российских оккупантов, передававший им данные о Вооруженных силах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, в течение мая житель Белгород-Днестровского района, используя свой мобильный телефон, во время личной переписки в одном из интернет-мессенджеров передавал данные представителям РФ и Беларуси. Он передавал логистические подробности перемещения по железной дороге грузов, в том числе военного и стратегического значения, мест попадания крылатых ракет на территории Белгород-Днестровского района, а также дислокацию отдельных формирований ВСУ.

"В частности, подозреваемый сообщал о перемещении военного груза по железной дороге через Белгород-Днестровский район и о последствиях попадания ракет по железнодорожному мосту. Во время обыска у него были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, которые использовались в противоправной деятельности", - сказано в сообщении.

В УСБУ в Одесской области уточнили, что злоумышленник собирал разведывательные данные по дислокации подразделений ВСУ и перемещению военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в курортном поселке Затока.

В настоящее время предателю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, как во Львове задержали экс-сотрудник КГБ, который корректировал ракетные удары российских оккупантов по Яворивскому военному полигону.

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