Кроме вручения подозрения, украинские правоохранители хотят провести с ним следственные (процессуальные) действия.

Служба безопасности Украины вызвала главу Минобороны РФ Сергея Шойгу для вручения подозрения по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины ("Создание непредвиденных законом военизированных вооруженных формирований, которое привело к гибели людей").

Читайте такжеОтвод войск РФ от границы Украины фактически не состоялся - ЗеленскийОб этом говорится в документе, опубликованном Службой безопасности Украины.

Повестку подписал следователь Тарас Бутенко. СБУ вызывает Шойгу 20 июля в Мариуполь.

Кроме вручения подозрения, украинские правоохранители хотят провести с ним следственные (процессуальные) действия.

Как сообщал УНИАН, ГПУ еще в 2016 году сообщила о подозрении Шойгу и руководству ВС РФ в "особо тяжких преступлениях" против Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко