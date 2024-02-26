Наблюдается большая активность вражеских разведывательных дронов.

На юге наблюдается очень высокая активность вражеских разведывательных дронов, которые собирают информацию по линии соприкосновения и в глубине региона.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины - полковник Наталья Гуменюк заявила, что это вызвано тем, что был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Они сейчас стараются максимально заместить собой тот А-50, что почил непланово для россиян. Сейчас активность вражеских разведывательных дронов чрезвычайно высока в нашей зоне ответственности", - сказала она в эфире телемарафона.

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Гуменюк сообщила, что за минувшие сутки более ста дронов подобного типа было зафиксировано вдоль линии боевого столкновения и на более глубокие регионы.

"Они пытаются собирать ту информацию, которую уже больше не передаст А-50. И именно из-за этого мы видим не специфическую активность тактической авиации, которая больше держится в отдаленные в акватории Черного моря, также концентрируя свои усилия на сборе соответствующих оперативных данных", - подчеркнула руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины .

Сбитие А-50 - последние новости

Издание Forbes написало, потеря самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 для россиян очень ощутима. Отмечает, что точно не знают как украинские силы сбили один из восьми самолетов радиолокационного предупреждения А-50У российских ВВС в пятницу, но понимают, что таким образом россиянам закрывают глаза и не позволяют контролировать украинское воздушное пространство.

Издание отмечает, что самолеты А-50 помогают российскому командованию следить за активностью украинских Воздушных сил и, в частности, оперативно обнаруживать запущенные Украиной ракеты и беспилотники.

Вчера, 25 февраля, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в России осталось лишь шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. при этом добавил, что еще один А-50 "упадет", и круглосуточное дежурство придется прекращать.

Как известно, 23 февраля украинские бойцы сбили российский самолет А-50 над Азовским морем. Это был уже второй сбитый российский самолет такого типа.

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