Украина инициировала введение санкций в отношении публичных лиц в России и членов их семей, которые приобщались к принятию решений в отношении агрессии против Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге в Киеве после встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким и вице-премьером Ярославом Качинским, премьером Словении Янезом Яншей и премьером Чехии Петром Фиалой.
Шмыгаль поблагодарил лидеров ЕС и мировых стран за введение 4-го пакета санкций против РФ, который включает индивидуальные списки ключевых олигархов, лоббистов, пропагандистов, а также отраслевые санкции.
"Мы также инициировали введение санкций на всех публичных лиц РФ и членов их семей, которые так или иначе приобщались к принятию решений относительно начала агрессии в Украине. Агрессор должен понимать цену того, что он делает. Так же как и граждане страны-агрессора должны также платить цену за террористические действия своего руководства и своих военных", - подчеркнул Шмыгаль.
Он отметил, что основными сферами новых санкций должны стать:
- признание Евросоюзом и Соединенными Штатами России страной-спонсором терроризма;
- отмена виз для граждан РФ;
- распространение персональных санкций на всех чиновников РФ – от министров и депутатов Госдумы до руководителей органов местного самоуправления;
- закрытие морских портов для российских кораблей и моряков;
- эмбарго на все российские ресурсы (нефть, газ, минералы, металлы);
- продолжение исключение российских банков из SWIFT.
"Мы также рассчитываем на лидерство руководителей европейских стран в донесении месседжа бизнесам, которые работают на территории России, что нельзя финансировать через уплату налогов в бюджет РФ, потому что этот бюджет финансирует убийство мирных украинцев - наших женщин и детей; до тех социально ответственных компаний, которые сегодня работают и наполняют бюджет войны РФ, из которого финансируется международный терроризм", - отметил Шмыгаль.
Санкции против России за войну в Украине
Сокрушительные санкции против России ввели после начала открытой войны РФ против Украины 24 февраля.
Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и тому подобное. Отдельно ряд технологических гигантов заявили о выходе с российского рынка.
15 марта Кремль в ответ на санкции США запретил въезд в РФ президенту США Джо Байдену и еще 12 американским официальным лицам.
Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.