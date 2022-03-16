Агрессор должен понимать цену того, что он делает, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Украина инициировала введение санкций в отношении публичных лиц в России и членов их семей, которые приобщались к принятию решений в отношении агрессии против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге в Киеве после встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким и вице-премьером Ярославом Качинским, премьером Словении Янезом Яншей и премьером Чехии Петром Фиалой.

Шмыгаль поблагодарил лидеров ЕС и мировых стран за введение 4-го пакета санкций против РФ, который включает индивидуальные списки ключевых олигархов, лоббистов, пропагандистов, а также отраслевые санкции.

"Мы также инициировали введение санкций на всех публичных лиц РФ и членов их семей, которые так или иначе приобщались к принятию решений относительно начала агрессии в Украине. Агрессор должен понимать цену того, что он делает. Так же как и граждане страны-агрессора должны также платить цену за террористические действия своего руководства и своих военных", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что основными сферами новых санкций должны стать:

признание Евросоюзом и Соединенными Штатами России страной-спонсором терроризма;

отмена виз для граждан РФ;

распространение персональных санкций на всех чиновников РФ – от министров и депутатов Госдумы до руководителей органов местного самоуправления;

закрытие морских портов для российских кораблей и моряков;

эмбарго на все российские ресурсы (нефть, газ, минералы, металлы);

продолжение исключение российских банков из SWIFT.

"Мы также рассчитываем на лидерство руководителей европейских стран в донесении месседжа бизнесам, которые работают на территории России, что нельзя финансировать через уплату налогов в бюджет РФ, потому что этот бюджет финансирует убийство мирных украинцев - наших женщин и детей; до тех социально ответственных компаний, которые сегодня работают и наполняют бюджет войны РФ, из которого финансируется международный терроризм", - отметил Шмыгаль.

Санкции против России за войну в Украине

Сокрушительные санкции против России ввели после начала открытой войны РФ против Украины 24 февраля.

Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и тому подобное. Отдельно ряд технологических гигантов заявили о выходе с российского рынка.

15 марта Кремль в ответ на санкции США запретил въезд в РФ президенту США Джо Байдену и еще 12 американским официальным лицам.

Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.