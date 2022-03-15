Кремль в ответ на санкции США запретил въезд в РФ президенту США Джо Байдену и еще 12 американским официальным лицам.
Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих помимо прочего въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей", - говорится в сообщении.
В санкционный список РФ вошли:
Президент США Джо Байден;
Госсекретарь США Энтони Блинкен;
Глава Пентагона Ллойд Остин;
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан;
Директор ЦРУ Уильям Бернс;
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли;
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки;
Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх;
Директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;
Сын президента США Хантер Байден;
Экс-госсектерарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон;
Первый заместитель министра финансов США Адевейл Адейемо;
Президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.
МИД РФ пообещал в ближайшее время расширить черный список.
Отметим, что последний раз Байден был с визитом в Москве 11 лет назад. Тогда он занимал должность вице-президента США.
До этого политик посещал столицу РФ в 1979 и 1988 годах будучи сенатором.