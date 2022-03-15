Кроме президента США Джо Байдена запрет на въезд в РФ запрещен еще 12 высокопоставленным политикам.

Кремль в ответ на санкции США запретил въезд в РФ президенту США Джо Байдену и еще 12 американским официальным лицам.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих помимо прочего въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей", - говорится в сообщении.

В санкционный список РФ вошли:

Президент США Джо Байден;

Госсекретарь США Энтони Блинкен;

Глава Пентагона Ллойд Остин;

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан;

Директор ЦРУ Уильям Бернс;

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли;

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки;

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх;

Директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;

Сын президента США Хантер Байден;

Экс-госсектерарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон;

Первый заместитель министра финансов США Адевейл Адейемо;

Президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

МИД РФ пообещал в ближайшее время расширить черный список.

Отметим, что последний раз Байден был с визитом в Москве 11 лет назад. Тогда он занимал должность вице-президента США.

До этого политик посещал столицу РФ в 1979 и 1988 годах будучи сенатором.

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