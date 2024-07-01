Названы самые свежие вражеские потери / фото 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского

Потери России в Украине в течение суток увеличились - украинские защитники уничтожили 1 тысячу 110 российских оккупантов.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро составляют 543 тыс. 810. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также уничтожено немало вражеской техники:

Видео дня
  • танков - 8 тыс. 99 (+19 единиц за минувшие сутки);
  • боевых бронированных машин - 15 тыс. 550 (+26);
  • артиллерийских систем - 14 тыс. 599 (+66);
  • РСЗО - 1 тыс. 111 (+1);
  • средств ПВО - 874 (+1);
  • самолетов - 360 (+0);
  • вертолетов - 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 тыс. 620 (+36);
  • крылатых ракет - 2 тыс. 333 (+2);
  • кораблей/катеров - 28 (+0);
  • подводных лодок - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 тыс. 713 (+70).

Кроме того, минусовано уже 2 тыс. 448 единиц вражеской спецтехники.

Стали известны самые свежие потери противника / коллаж УНИАН

Важные новости Украины - сегодня это стоит внимания

Как сообщал УНИАН, вечером 30 июня Россия осуществила очередной ракетный удар по Киеву. По данным Воздушных сил, противник, вероятно, применил крылатые ракеты. Они пересекли Черниговскую область и направлялись в Киев с северо-восточного направления. Силами и средствами ПВО вражеские воздушные цели были уничтожены. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков.

Поврежден 14-этажный жилой дом. По уточненным данным, произошло частичное разрушение определенных строительных конструкций на нескольких этажах и возгорание балконов дома.

Вас также могут заинтересовать новости: