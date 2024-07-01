Враги за сутки потеряли десятки единиц бронетехники, поделился Генштаб ВСУ.

Потери России в Украине в течение суток увеличились - украинские защитники уничтожили 1 тысячу 110 российских оккупантов.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро составляют 543 тыс. 810. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также уничтожено немало вражеской техники:

Видео дня

танков - 8 тыс. 99 (+19 единиц за минувшие сутки);

боевых бронированных машин - 15 тыс. 550 (+26);

артиллерийских систем - 14 тыс. 599 (+66);

РСЗО - 1 тыс. 111 (+1);

средств ПВО - 874 (+1);

самолетов - 360 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 тыс. 620 (+36);

крылатых ракет - 2 тыс. 333 (+2);

кораблей/катеров - 28 (+0);

подводных лодок - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 19 тыс. 713 (+70).

Кроме того, минусовано уже 2 тыс. 448 единиц вражеской спецтехники.

Важные новости Украины - сегодня это стоит внимания

Как сообщал УНИАН, вечером 30 июня Россия осуществила очередной ракетный удар по Киеву. По данным Воздушных сил, противник, вероятно, применил крылатые ракеты. Они пересекли Черниговскую область и направлялись в Киев с северо-восточного направления. Силами и средствами ПВО вражеские воздушные цели были уничтожены. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков.

Поврежден 14-этажный жилой дом. По уточненным данным, произошло частичное разрушение определенных строительных конструкций на нескольких этажах и возгорание балконов дома.

Вас также могут заинтересовать новости: